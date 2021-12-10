В центре Севастополя возникла лаунж-зона для бездомных

В районе библиотеки им. Л.Н. Толстого на площади Ушакова возникла стоянка бездомных. На неожиданную зону отдыха и бытового самообслуживания в центре Севастополя сначала обратили внимание жители города-героя.

«Вот такая интересная картина в центре города. Площадь Ушакова, вместо обещанных правительством общественных туалетов для жителей и гостей города — жилище бомжей. Хозяев дома не было, поэтому запечатлели быт во всей красе. На фото плохо видно, но есть и домашние животные, переносчики заразы», — пишет Ольга Кузьмина и публикует соответствующие фото.

Общественный туалет действительно не работает «по техническим причинам» — и неизвестно когда восстановит свой функционал, хотя его внутренние двери открыты. Пока что территория очень уверенно и, можно сказать, по-хозяйски, освоена бездомными.

«Хозяева» на этот раз были «дома». Женщина оказалась малообщительной, но совершенно неагрессивной. Как и собаки со щенками, тоже выбравшие место с красивым видом на Южную бухту и Корабельную сторону города-героя в качестве среды обитания.

Местный быт обустроен исходя из доступных возможностей. В качестве шкафов для одежды используются картонные коробки, есть импровизированные средства для уборки, в том числе веник, и даже искусственная зелень.

Несмотря на то что склон под стоянкой изрядно замусорен отходами бытовыми и жизнедеятельности, в целом стоит отметить значительный подъем уровня урбанистической субкультуры бездомных на площади Ушакова — три года назад бездомные разбили бивуак просто под раскидистыми ветками елей.

А вот с точки зрения социальной ответственности городских властей изменилось немного, хотя проблема остается острой. По сведениям, которые получил омбудсмен Павел Буцай в 2019 году, только с 1 января 2018-го по 15 февраля 2019 года, то есть менее чем за 14 месяцев, на улицах Севастополя умерло 34 бездомных.

В тексте использованы материалы: Форпост

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