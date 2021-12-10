Происшествия
В центре Севастополя вандалы украли только высаженные тюльпаны
В Севастополе началась подготовка к весне - сотрудники ГБУ «Парки и скверы» высаживают в городе луковичные растения.
Эту приятную новость СМИ сообщили горожанам несколько дней назад. Как рассказали озеленители телеканалу НТС, всего высадить планировалось 167 тысяч луковиц тюльпанов, нарциссов и гиацинтов. Но сегодняшнее утро принесло новость совсем не радостную.
«Не доброе утро. Ночью на Приморском бульваре вандалы выкопали наши тюльпаны», – написал в Фейсбуке директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.
Комментаторы единодушны – люди, совершившие такое свинство в самом центре города, заслуживают наказания и всеобщего презрения. Но для этого их нужно увидеть. И будет крайне странно и прискорбно, если в наш век сделать это не удастся. Как сообщил, отвечая на комментарии, Евгений Горлов, камеры вблизи места преступления есть. На них и вся надежда, раз уж на совесть и порядочность надеяться бесполезно.
Как пояснили в департаменте городского хозяйства, в результате действий вандалов нарушена цветочная композиция. Чтобы все исправить, сотрудники «Парков и скверов» должны выкопать оставшиеся в земле луковицы и заново их закопать, чтобы цветочное оформление клумбы вернулось к задуманному.
Департамент городского хозяйства призвал горожан не становиться вандалами и не стесняться сообщать о вандальных действиях в ведомство и полицию.
В тексте использованы материалы: Форпост
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