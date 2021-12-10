Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Умерших очень много: сводка по коронавирусу в Крыму ● Россиян разрешили штрафовать за отсутствие маски по фото ● Симферопольцы уже заплатили два млн рублей за неношение масок ● Ковидная сводка за сутки в Крыму: 25 умерших и 338 новых заражений ● В Крыму рассказали об отстранении учителей без прививки от COVID-19
В Симферополе за день оштрафовали 23 пассажира без масок
Мобильная группа обследовала 49 маршрутных транспортных средств и составила 23 протокола за несоблюдение антиковидных мер.
Об этом сообщили в администрации Симферополя.
По итогам мониторинга ТРЦ, точек общепита и бытового обследования составлено всего два первичных акта.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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