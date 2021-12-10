В Симферополе за день оштрафовали 23 пассажира без масок

Мобильная группа обследовала 49 маршрутных транспортных средств и составила 23 протокола за несоблюдение антиковидных мер.

Об этом сообщили в администрации Симферополя.

По итогам мониторинга ТРЦ, точек общепита и бытового обследования составлено всего два первичных акта.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Гибель полицейских в ДТП: крымчанину вынесли приговор. 35-летний житель Кировского района Крыма, устроивший ДТП в котором погибли трое полицейских, приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Россиян разрешили штрафовать за отсутствие маски по фото. Доказать нарушение масочного режима можно без расследований и экспертиз, достаточно составить протокол и предъявить фотодоказательство.

Симферопольцы уже заплатили два млн рублей за неношение масок. В Симферополе в течение полугода оштрафовали в общей сложности на 2,3 миллиона рублей за нарушение масочного режима.

ГИБДД Севастополя вынуждена ловить «живых мертвецов». Десятки водителей нелегально ездят на машинах покойников.