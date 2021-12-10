Власть
В Симферополе предложили дать название мостам через Салгир
К главе администрации крымской столицы Валентину Демидову обратился житель Симферополя с предложением реализовать проект благоустройства, реконструкции и присвоения названий основным мостам через реку Салгир, сообщает пресс-служба администрации города.
Валентин Демидов отметил, что по этому вопросу необходимо провести консультации с министерством транспорта, поскольку мосты являются элементами улично-дорожной сети.
В то же время он поручил направить данное предложение на рассмотрение в профильное министерство, ГКУ РК «Служба автомобильных дорог», а также главному архитектору республики.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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