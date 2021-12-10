Происшествия
В Симферополе грабитель избил прохожего ради телефона и бумажника
Инцидент произошел недалеко от центрального автовокзала Симферополя.
41-летний житель села в Симферопольском районе избил и ограбил 49-летнего жителя крымской столицы.
У своей жертвы грабитель забрал мобильный телефон и кошелек, в котором находились деньги и банковская карта. Ущерб составил свыше 25 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«Правоохранители задержали преступника по горячим следам. Похищенными деньгами и с помощью карты он успел расплатился в магазинах за приобретенные продукты питания и алкоголь. Также при обыске у него был найден и изъят похищенный мобильный телефон», — рассказали в пресс-службе.
Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 7 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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