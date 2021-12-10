В Симферополе грабитель избил прохожего ради телефона и бумажника

Инцидент произошел недалеко от центрального автовокзала Симферополя.

41-летний житель села в Симферопольском районе избил и ограбил 49-летнего жителя крымской столицы.

У своей жертвы грабитель забрал мобильный телефон и кошелек, в котором находились деньги и банковская карта. Ущерб составил свыше 25 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Правоохранители задержали преступника по горячим следам. Похищенными деньгами и с помощью карты он успел расплатился в магазинах за приобретенные продукты питания и алкоголь. Также при обыске у него был найден и изъят похищенный мобильный телефон», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 7 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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