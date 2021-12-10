В Севастополе ограничения движения на улице Революции 1905 года продлили до мая

В Севастополе ограничения движения на улице Революции 1905 года продлили до 30 апреля.

Об этом сообщили в администрации города.

«Ввести временное ограничение движения всех видов транспортных средств, кроме транспорта спецслужб и жителей, проживающих в районе введения ограничения по улице Революции 1905 года, на участке от улицы Черноморская до улицы Симферопольская с 0.00 часов 10.12.2021 до 30.04.2022», – говорится в документе.

Власти объясняют ограничения проведением ремонтных работ.

Улицу полностью закрыли с 10 апреля этого года. Ранее ограничения действовали до 1 декабря.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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