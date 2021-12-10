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В Крыму свыше 1500 абонентов остались без воды из-за долгов
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За 2021 год сотрудники ГУП РК «Вода Крыма» отключили 1588 абонентов от водоснабжения из-за долгов.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
В результате 1046 абонентов произвели оплату имеющейся задолженности и им подключили воду обратно.
По данным предприятия, карательные меры к должникам применяют с помощью оборудования «ГЛОТ», которое позволяет производить отключение канализации без захода в квартиру.
В отношении потребителей, уклоняющихся от оплаты задолженности в добровольном порядке, сотрудниками ГУП РК «Вода Крыма» успешно проводится работа по принудительному взысканию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Кроме того, на постоянной основе проводятся рейды сотрудников ГУП РК «Вода Крыма» совместно с сотрудниками Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым, в ходе которых на основании исполнительных листов описывается и изымается имущество должников, которое в дальнейшем передается на реализацию, а вырученные денежные средства направляются на погашение долга дебиторов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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