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Власть

В Крыму свыше 1500 абонентов остались без воды из-за долгов

08:31 пятница, 10 декабря 2021
В Крыму свыше 1500 абонентов остались без воды из-за долгов

фото © Podrobnosti.ua

За 2021 год сотрудники ГУП РК «Вода Крыма» отключили 1588 абонентов от водоснабжения из-за долгов.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В результате 1046 абонентов произвели оплату имеющейся задолженности и им подключили воду обратно.

По данным предприятия, карательные меры к должникам применяют с помощью оборудования «ГЛОТ», которое позволяет производить отключение канализации без захода в квартиру.

В отношении потребителей, уклоняющихся от оплаты задолженности в добровольном порядке, сотрудниками ГУП РК «Вода Крыма» успешно проводится работа по принудительному взысканию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Кроме того, на постоянной основе проводятся рейды сотрудников ГУП РК «Вода Крыма» совместно с сотрудниками Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым, в ходе которых на основании исполнительных листов описывается и изымается имущество должников, которое в дальнейшем передается на реализацию, а вырученные денежные средства направляются на погашение долга дебиторов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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