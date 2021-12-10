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Коронавирус в Крыму

В Крыму резко сократили коечный фонд для больных COVID и пневмониями

17:19 пятница, 10 декабря 2021
В Крыму резко сократили коечный фонд для больных COVID и пневмониями

фото © pixabay.com

Коечный фонд для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями сокращен на две тысячи мест.

Об этом сообщил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

«Еще месяц назад на территории республики было развернуто 5 365 коек. В связи с уменьшением количества больных, нуждающихся в госпитализации, постепенно возвращаем некоторые структурные подразделения больниц в прежний формат работы», - рассказал он.

По данным главы минздрава, заболеваемость коронавирусом в Крыму снижается, исходя из этого и принято решение о сокращении коечного фонда.

На данный момент лечение получают 5 581 человек.

«Из них на амбулаторном лечении находятся 2 905 больных, на стационарном – 2 676 пациентов. Из продолжающих лечение с диагнозом коронавирусная инфекция 306 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Занятость коечного фонда – порядка 80% ежедневно», - добавил Скорупский.

Как ранее сообщалось, среди российских регионов по суточному приросту заболевших Крым опустился на 29 место, до этого он занимал 25 строчку.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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