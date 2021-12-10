Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма планируют вакцинировать от коронавируса 1,2 миллиона человек ● Сколько привитых крымчан заболели COVID-19 ● В Симферополе за день оштрафовали 23 пассажира без масок ● Умерших очень много: сводка по коронавирусу в Крыму ● Россиян разрешили штрафовать за отсутствие маски по фото
В Крыму резко сократили коечный фонд для больных COVID и пневмониями
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Коечный фонд для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями сокращен на две тысячи мест.
Об этом сообщил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.
«Еще месяц назад на территории республики было развернуто 5 365 коек. В связи с уменьшением количества больных, нуждающихся в госпитализации, постепенно возвращаем некоторые структурные подразделения больниц в прежний формат работы», - рассказал он.
По данным главы минздрава, заболеваемость коронавирусом в Крыму снижается, исходя из этого и принято решение о сокращении коечного фонда.
На данный момент лечение получают 5 581 человек.
«Из них на амбулаторном лечении находятся 2 905 больных, на стационарном – 2 676 пациентов. Из продолжающих лечение с диагнозом коронавирусная инфекция 306 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Занятость коечного фонда – порядка 80% ежедневно», - добавил Скорупский.
Как ранее сообщалось, среди российских регионов по суточному приросту заболевших Крым опустился на 29 место, до этого он занимал 25 строчку.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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