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Общество

В Крыму ожидается сильный ветер: объявлено штормовое

14:55 пятница, 10 декабря 2021
В Крыму ожидается сильный ветер: объявлено штормовое

фото © sevastopol.su

Сильный ветер прогнозируется в Крыму в пятницу и субботу, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 10, ночью и утром 11 декабря в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра 18-23 м/с», - говорится в сообщении.

В условиях непогоды есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, предупредили в МЧС.

«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива», - проинформировали в ведомстве.

Спасатели призывают жителей и гостей полуострова не выходить в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы. При нахождении на улице не рекомендуется стоять под деревьями и рекламными щитами или парковать под ними автотранспорт.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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