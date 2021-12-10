Власть
В Керчи газон защитили от автомобилей с помощью забора из покрышек
В Керчи на улице Юных Ленивцев управляющая компания во дворе одного из многоквартирных домов установила ограждения из автомобильных шин.
Фото опубликовали местные жители в соцсетях.
«Установлено металлическое ограждение на придомовой территории Юных Ленинцев, 3 с целью предотвращения наезда большегрузного коммунального транспорта на земельный участок», — сообщили в управляющей компании.
Необычное решение для создания ограждения во дворе выбрала управляющая компания, учитывая, что с июля 2021 года на всей территории России действует закон о запрете использования автомобильных шин в виде клумб, садовых скульптур, а также укрепления парковок, стоянок, детских площадок и т.д. Штраф за нарушения закона составляет от 100 до 250 тыс. рублей для юрлиц, и для частных лиц от 2000 до 3000 рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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