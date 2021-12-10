Умерших очень много: сводка по коронавирусу в Крыму

фото © Новости Крыма

Уровень летальности от ковида в Крыму составляет 7 процентов. За сутки от коронавируса на полуострове умерло 24 человека.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 9 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 321 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 123 296 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 978 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 398 человек, выздоровевших за весь период – 113 169.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму рассказали об отстранении учителей без прививки от COVID-19. Более 95% педагогов и сотрудников крымских школ вакцинировались от коронавирусной инфекции, отказы от прививки единичны.

Вакцинация детей от COVID в Крыму: грозят ли отказникам санкции. Прививать подростков 12-17 лет от COVID-19 в Крыму будут как в школах, так и в поликлиниках, вакцинация будет проходить только с согласия родителей.

COVID в Севастополе: что изменилось за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сводка о новых заражениях в Крыму: 24 умерших. Число летальных случаев за сутки составило 24.