Власть
Улицам Симферополя вернут царские названия
фото © пресс-служба администрации Симферополя
В столице республики снова появятся Екатерининская и Потемкинская улицы.
Некоторым улицам Симферополя намерены вернуть дореволюционные названия, сообщил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Для урегулирования соответствующих вопросов в Общественной палате будет создана специальная рабочая группа. В частности, она будет работать над переименованием таких центральных улиц, как Карла Маркса и Шмидта. Они получат наименования Екатерининская и Потемкинская соответственно.
Аналогичный процесс будет инициирован в Ялте, Феодосии, Евпатории. По словам Цекова, процедура переименования не потребует больших финансовых затрат. При этом жителям данных улиц не нужно будет менять документы в срочном порядке. Смена прописки потребуется только в случае получения или замены паспорта.
Переименовать улицу Карла Маркса планируется до апреля следующего года, приурочив это к годовщине подписания Екатериной II манифеста о принятии Крыма и Кубани в состав Российской империи.
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