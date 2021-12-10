Цены на огурцы в Крыму взлетели вверх

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По итогам еженедельного мониторинга в республике зафиксировали рост цен на свежие огурцы — 17,72 %, на капусту белокочанную — 4,14 %.

Об этом сообщили в Крымстате.

Также подорожала колбаса вареная (на 2,1%), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (на 2,1%).

Снижение цен наблюдалось на лук репчатый (на 2,07%), свинину (кроме бескостного мяса) (на 1,2%), колбасу полукопченую и варено-копченую (на 0,34%).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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