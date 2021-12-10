Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +12
море +12

Власть

Цены на огурцы в Крыму взлетели вверх

13:42 пятница, 10 декабря 2021
Цены на огурцы в Крыму взлетели вверх

фото © rg.ru

По итогам еженедельного мониторинга в республике зафиксировали рост цен на свежие огурцы — 17,72 %, на капусту белокочанную — 4,14 %.

Об этом сообщили в Крымстате.

Также подорожала колбаса вареная (на 2,1%), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (на 2,1%).

Снижение цен наблюдалось на лук репчатый (на 2,07%), свинину (кроме бескостного мяса) (на 1,2%), колбасу полукопченую и варено-копченую (на 0,34%).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму из-за непогоды аграрии могут лишиться части собранного урожая. Шквальный ветер, бушевавший вчера в Крыму, нанес ущерб сельскохозяйственным предприятиям.

Красные и белые вина Крыма признали лучшими в России. Роскачество завершило очередное ежегодное исследование российских вин в рамках проекта «Винный гид России».

В Крым завезли 305 голов мясной породы овец. В Нижнегорский район в село Ястребки АО НПТИ «Компания Экономикс» уже завезло 305 голов овец эдильбаевской породы. Будет завезено еще 244 головы.

Пострадавшим от потопа аграриям Крыма пообещали 21 млн рублей компенсации. Республика Крым получит из федерального бюджета 21,2 млн рублей на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям, которые понесли убытки из-за паводков летом этого года.

Общество
В Крыму ожидается сильный ветер: объявлено штормовое

В Крыму ожидается сильный ветер: объявлено штормовое

Сильный ветер прогнозируется в Крыму в пятницу и субботу, объявлено штормовое предупреждение.

Коронавирус в Крыму
Умерших очень много: сводка по коронавирусу в Крыму

Умерших очень много: сводка по коронавирусу в Крыму

Уровень летальности от ковида в Крыму составляет 7 процентов. За сутки от коронавируса на полуострове умерло 24 человека.

Общество
Какой сегодня праздник 10 декабря

Какой сегодня праздник 10 декабря фото

Сегодня, 10 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Пиар Аксенова и Развожаева уронил их в подвал рейтинга

Пиар Аксенова и Развожаева уронил их в подвал рейтинга

Согласно исследованию, у губернаторов сложилась плохая ситуация с соответствием между словами и реальной эффективностью.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации