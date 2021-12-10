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Происшествия

Смертельный пожар в Севастополе: в горящем заброшенном доме погиб человек

На пожаре в бесхозном строении в Севастополе найден погибший.

Об этом сообщает пресс-служба севастопольского главка МЧС России. Возгорание произошло в районе трех часов ночи в заброшенном доме по улице Легионная Балаклавского района.

Очевидцы обратились в МЧС и на место происшествия оперативно прибыли два пожарно-спасательных отделения.

«По прибытии информация о возгорании подтвердилась. На тушение подано два ствола «Б». Площадь пожара составила 25 квадратных метров. В ходе разбора конструкций обнаружен погибший», - рассказали в МЧС.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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