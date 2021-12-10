Происшествия
Скрывавшийся от полиции мужчина попался на краже в Севастополе
Правоохранители задержали 25-летнего севастопольца, который находился в оперативном розыске.
Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Росгвардии. Инцидент произошел накануне вечером в городском супермаркете.
Прибывшие по тревоге сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что продавец узнала в одном из посетителей злоумышленника, который ранее неоднократно воровал товары магазина, но так и не был задержан. В предыдущий визит молодой человек умело спрятал товары под одеждой и вынес мимо кассы.
«При дальнейшем установлении личности, стало известно, что данный гражданин находится в оперативном розыске по подозрению в ранее совершенных преступлениях. Задержанного доставили в отделение полиции», - проинформировали в Росгвардии.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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