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Коронавирус в Крыму

Сколько привитых крымчан заболели COVID-19

09:57 пятница, 10 декабря 2021
Сколько привитых крымчан заболели COVID-19

фото © pixabay.com

В Крыму после полной вакцинации против COVID-19 заболели менее 3% , большинство из них перенесли болезнь в легкой форме.

Об этом сообщил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

«Хочу отметить, что из общего числа привитых двумя компонентами вакцин заболели коронавирусной инфекцией в Крыму менее 3% процентов. При этом такие пациенты, как правило, переносят вирус в легкой форме, получая лечение на дому», - подчеркнул врио министра.

На сегодняшний день против коронавируса в регионе полностью привито более 746 тысяч крымчан, еще 428 тысяч прошли иммунизацию против гриппа.

Прививочная компания в Крыму продолжается. Для достижения коллективного иммунитета в республике необходимо вакцинировать порядка 1,2 млн человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Крыму рассказали об отстранении учителей без прививки от COVID-19. Более 95% педагогов и сотрудников крымских школ вакцинировались от коронавирусной инфекции, отказы от прививки единичны.

Вакцинация детей от COVID в Крыму: грозят ли отказникам санкции. Прививать подростков 12-17 лет от COVID-19 в Крыму будут как в школах, так и в поликлиниках, вакцинация будет проходить только с согласия родителей.

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