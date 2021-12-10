Сколько привитых крымчан заболели COVID-19

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В Крыму после полной вакцинации против COVID-19 заболели менее 3% , большинство из них перенесли болезнь в легкой форме.

Об этом сообщил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

«Хочу отметить, что из общего числа привитых двумя компонентами вакцин заболели коронавирусной инфекцией в Крыму менее 3% процентов. При этом такие пациенты, как правило, переносят вирус в легкой форме, получая лечение на дому», - подчеркнул врио министра.

На сегодняшний день против коронавируса в регионе полностью привито более 746 тысяч крымчан, еще 428 тысяч прошли иммунизацию против гриппа.

Прививочная компания в Крыму продолжается. Для достижения коллективного иммунитета в республике необходимо вакцинировать порядка 1,2 млн человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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