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Шесть контрольных постов появятся на автодорогах Крыма
Участки на шести автомобильных дорогах Крыма оборудуют автоматическими постами весогабаритного контроля.
Об этом сообщает пресс-служба минтранса республики. Завершить строительно-монтажные работы и ввести объекты в тестовую эксплуатацию рассчитывают к концу этого года.
Информация с постов весового контроля будет поступать в центр автоматизированной фиксации нарушений ПДД. Это, по мнению врио министра транспорта РК Николая Лукашенко, позволит разгрузить основные транспортные артерии полуострова.
«Участки дорог Красноперекопск-Симферополь, граница с Украиной-Джанкой-Керчь, Саки-Орловка, а также Симферополь-Евпатория и Симферополь-Николаевка будут обустроены автоматическими постами весогабаритного контроля. В Крыму решится проблема высокой нагрузки на основные трассы республики в связи с активным трафиком грузовых автомобилей», - подчеркнул Лукашенко.
Кроме того, на следующий год запланировано строительство еще трех таких пунктов весогабаритного контроля, подытожили в минтрансе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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