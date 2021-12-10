Шесть контрольных постов появятся на автодорогах Крыма

Участки на шести автомобильных дорогах Крыма оборудуют автоматическими постами весогабаритного контроля.

Об этом сообщает пресс-служба минтранса республики. Завершить строительно-монтажные работы и ввести объекты в тестовую эксплуатацию рассчитывают к концу этого года.

Информация с постов весового контроля будет поступать в центр автоматизированной фиксации нарушений ПДД. Это, по мнению врио министра транспорта РК Николая Лукашенко, позволит разгрузить основные транспортные артерии полуострова.

«Участки дорог Красноперекопск-Симферополь, граница с Украиной-Джанкой-Керчь, Саки-Орловка, а также Симферополь-Евпатория и Симферополь-Николаевка будут обустроены автоматическими постами весогабаритного контроля. В Крыму решится проблема высокой нагрузки на основные трассы республики в связи с активным трафиком грузовых автомобилей», - подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, на следующий год запланировано строительство еще трех таких пунктов весогабаритного контроля, подытожили в минтрансе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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