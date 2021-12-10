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СБУ рассекретила и опубликовала документы, разоблачающие репрессии СССР в Крыму
фото © Новости Крыма
Служба безопасности Украины и Государственная архивная служба открыли доступ к архивным документам советских репрессивных органов в Крыму.
«Обнародованные материалы имеют важное значение в условиях гибридной войны с Россией и временной закрытостью Крымских архивов. В настоящее время очень важно знакомить широкую общественность с исторической правдой. В частности, об инициированных из Москвы масштабных репрессиях, которые совершались коммунистическим тоталитарным режимом на Крымском полуострове», – говорится в сообщении СБУ.
Среди документов, которые можно просмотреть онлайн:
- акты об исполнении смертных приговоров органов ВЧК-ОГПУ за 1920-1922 и 1928-1934 гг. и судебных органов на территории Крыма за 1920-1941 гг;
- протоколы заседаний Крымских коллегий Всероссийской чрезвычайной комиссии и президиума Государственного политического управления в городах Симферополь, Севастополь и Феодосия за 1921-1922 гг.; - часть протоколов заседаний тройки УНКВД Крымской АССР за 1937 г.
С архивными документами можно ознакомиться на официальном веб-портале Укргосархива в специальной рубрике «Документы Крыма».
«Указанные документы содержат сведения о репрессированных и фотографии к ним. В настоящее время определен перечень из 106 архивных дел, освещающих репрессивную деятельность советских органов государственной безопасности в Крыму, из которых обнародованы электронные копии 30 дел», – говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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СБУ рассекретила и опубликовала документы, разоблачающие репрессии СССР в Крыму
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