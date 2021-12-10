Жилплощадь
Самая «авторитетная» вилла Севастополя выставлена на продажу
За 20 миллионов можно приобрести дом Евгения Поданева.
На сайтах продажи недвижимости появился дом на мысе Фиолент, хорошо знакомый достигшим сознательного возраста в 90-е годы севастопольцам. Дом криминального авторитета Евгения Поданева, рядом с мысом Дракон и Виноградным пляжем, выставлен на продажу за 20 миллионов рублей.
Как уточняют риэлторы заглавными буквами, желающим предлагается рассмотреть приобретение «ОСОБЕННОГО» объекта – двухуровневое здание общей площадью в 940 квадратных метров на 32 сотках земли. Есть своя трансформаторная подстанция, вода подается по графику, газ – в соседнем садовом товариществе.
«Особенный» объект, выставленный на продажу, действительно весьма примечателен – как и его владелец. Пика своего влияния Евгений Поданев по кличке «Папа» достиг после 1992 года – дальнейшую «карьеру» прервало убийство 29 июня 1994 года в кафе «Калинка».
Убийство было весьма ярким. На выстрелы киллера в Поданева тут же отреагировала его охрана и другие уважаемые гости, тоже пришедшие не с пустыми руками. В неразберихе было убито девять человек, еще несколько ранено.
В 1994 году на смерть Евгения Поданева, убитого на поминках коллеги по опасному бизнесу, лидера криминальной группировки «Башмаки» Виктора Башмакова, отозвались московские и киевские газеты – в том числе такое далекое от переделов криминальных сфер влияния издание, как «Литературная газета».
Еще в одном из продажных объявлений уточняется, что здешние «завораживающие пейзажи дают человеку ощущение спокойствия и умиротворения».
Пообщавшись с риэлтором журналист выяснил, что дом продается как «объект незавершенного строительства». Богатая некогда внутренняя отделка из него исчезла, и сейчас дом стоит готовым к любому ремонту и редизайну. Знаменитая некогда вертолетная площадка для собственного вертолета тоже отсутствует.
В тексте использованы материалы: Форпост
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