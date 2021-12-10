Рейтинг лучших букмекерских контор Украины Топ 10

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Согласно данным Sportarena растут в количестве букмекерские компании. Фанаты спорта по всему миру ищут возможность подкрепить свою веру в любимую команду выгодной ставкой. Сегодня букмекеры предлагают ставки не только на традиционные виды спорта, но и на киберспорт. Однако, среди такого количества букмекерских контор найти проверенную, где без опаски можно сделать любую ставку очень трудно. Именно поэтому совместно со спортивными аналитиками, экспертами и Спортарена мы подготовили список лучших букмекерских контор Украины. Все беттинговые компании, которые попали в рейтинг были оценены, как надежные компании с выгодными ставками и выигрышами.

При составлена нашего рейтинга мы учитывали мнение людей, которые пользовались услугами, профессионалов в этой области, наших сотрудников и несколько других критериев, с которыми вы можете подробно ознакомиться.

Первое место – БК «Parimatch»

Итак, первое место по праву достается букмекерской компании Париматч. Сегодня она является первой по популярности в Украине. Главный офис находится в столице Украине – Киеве. Деятельность этой конторы ориентирована преимущественно на спортивные чемпионаты и команды из Украины, а также, на пользователей из Украины.

Букмекерская компания Париматч является первой украинской компанией, которой удалось добиться получения лицензии. Она позволяет легально предоставлять возможность делать ставки. Париматч спонсирует некоторые спортивные команды Украины и спортивные мероприятия. Она является спонсором нескольких футбольных клубов и других спортивных команд. Беттинговая компания Париматч спонсирует баскетбольную Суперлигу Украины, часть средств направляет зарубежные чемпионаты, например, Ла Лигу Испании и др. Париматч поддерживает многих популярных блоггеров, спонсирует и некоторые ютуб-каналы. Помимо этого, у компании есть контракты с такими легендами спорта, как Майк Тайсон, Конор Макгрегор, футбольными клубами «Эвертон», «Ювентус», «Лестер» и др.

Уже несколько лет им удается удержать лидерство в букмекерской среде благодаря выгодным ставкам на данном рынке. Букмекеры Париматч предлагают самые высокие коэффициенты, уникальные ставки и линии на различные, даже непопулярные соревнования. Линии расписывают лично сотрудники данной букмекерской компании.

Особенно букмекер заботится о новых пользователях – новичкам контора Париматч предлагает бонус в 2.500 UAH после совершения депозита. Но для получения бонуса потребуется пройти процедуру верификации.

Некоторые дополнительные сведения о букмекере Париматч

Минимальная ставка 10 гривен

Минимальный вклад 1 гривна

Усредненное значение маржи Около 5-6 процентов

Минимально допустимая сумма вывода 40 гривен

Взимаемая комиссия за вывод Варьирует от 0 до 1,8 процентов

Второе место - Favbet

Второе место в нашем рейтинге занимает компания Favbet. Эта контора появилась на Украине и больше не представлена в других странах. Ранее, была лидером украинского рынка букмекеров. На платформе есть небольшое количество пользователей из Беларуси, России, Молдовы, Казахстана и других стран. Несмотря на то, что компания потеряла свое лидерство, она все еще входит в число лучших букмекерских компаний.

Как и предыдущий участник нашего «хит-парада», букмекерская контора Фавбет является спонсором нескольких спортивных команд, соревнований и отдельных спортсменов.

Официальными представителями компании стали и некоторые знаменитости.

Фавбет спорт регулярно проводит различные акции, дарит бонусы не только новичкам, но и постоянным пользователям. Особенностью казино являются их знаменитые «безрисковые пари».

Наименьшая ставка 2 UAH

Наименьший вклад 10 гривен

Усредненное значение маржи До пяти-шести процентов

Минимальный вывод 100 UAH

Взимаемая проценты при снятии денег полтора процента от суммы

Третье место - 1xBet

Кто не слышал от такой букмекерской компании, как «1xBet»? Несколько лет назад компания проводила яркую рекламную компания с громкими и запоминающимися рекламными фразами, которые плотно заседают в мыслях. Компания известна во всем мире и ее услугами охотно пользуются фанаты разных видов спорта. Компания работает и на территории Украины. Она замыкает тройку лидеров благодаря своей популярности и высокой степени доверия пользователей, которые не раз только положительно отзывались о ней. 1xBet предлагает выгодные ставки с высокими коэффициентами, широкими

линиями. Также, к услугам пользователей относится современная онлайн платформа и приложение, что облегчает использование услуг компании. Беттинговая компания предлагает игрокам большое количество бонусов, проводит акции и разыгрывает щедрые подарки. Компания уделяет большое внимание своей репутации и старается своевременно устранять проблемы, с которыми сталкиваются пользователи.

Размер ставки От 5 UAH

Самый маленький размер первого взноса 25 гривен

Усредненное значение маржи До пяти процентов

Наименьший предел вывода Не менее 40 UAH

Взимаемая комиссия за вывод Не снимается ни в каких случаях

Четвертое место – беттинговая компания Marathonbet

Marathonbet является зарубежной букмекерской платформой. Она получила популярность и у украинских беттеров. Компания сотрудничает со многими иностранными клубами и спортсменами, например, с командой по баскетболу «Сарагоса» и другими известными коллективами. Особенность этого букмекера в том, что компания предоставляет низкую или даже нулевую маржу на самые ожидаемые спортивные события – например, крупные матчи, проходящие в рамках европейских и международных футбольных лиг, соревнований по хоккею и в других крупных чемпионатах мирового значения. У данного букмекера есть собственное приложение и интернет-страницы с простым и удобным интерфейсом. Приложение доступно как для пользователей Андроид, так и iOS. Здесь можно открыть счет практически с любой валюте мира – компания предоставляет широкий выбор. Пополнять счет можно с помощью электронных кошельков, банковских карт, мобильного бэнкинга, с помощью мобильного оператора и др.

У компании также есть функция досрочных выплат. То есть можно заранее просчитать сколько игрок получит после того, как его ставка пройдет. Благодаря этой функции, пользователи могут заранее оценить выгодность пари. Если результат не устраивает, пользователь может отказаться от данного пари.

Минимальная ставка 6,5 гривен

Минимальный вклад 33 гривны

Усредненное значение маржи Около 3 процентов

Минимально допустимая сумма вывода 165 гривен

Взимаемая комиссия за вывод Не предусмотрена

Пятое место – БК MELbet

Пятое место занимает беттинговая компания MELbet. Чем хороша эта букмекерская компания? Также, у компании современная онлайн плтатформа с простой навигацией. Компания создана на основании современных и популярных технологий. Многие из них использовались и при создании других беттинговых страниц -в связи с этим, платформы очень похожи. У компании большой выбор спортивных мероприятий. У букмекера MELbet отличные линии и росписи– как минимум, 300 исходов для каждого.

Компания принимает различные валюты для удобства пользователей. Предусмотрено и большое разнообразие платежных систем для пополнения счета и вывода средств. Вывести деньги со счета можно очень быстро – деньги поступят по указанным данным в течение часа. Также, букмекер MELbet гарантирует выгодные коэффициенты, но при этом процент маржи здесь немного выше, чем у других беттинговых контор. Новичков букмекер встречает приветственным бонусом – игроку выдается фрибет на 500 рублей. Но для его использования действуют ограничения – ставка должна быть сделана с коэффициентом не ниже, чем 1,5. Если не использовать бонус в течение месяца, он просто сгорает.

Минимальная ставка 5 гривен

Минимальный вклад 25 гривен

Усредненное значение маржи Около 4-6 процентов

Минимально допустимая сумма вывода 40 гривен

Взимаемая комиссия за вывод Комиссия за вывод средств не снимается

Шестое место - Bet365

Букмекерская компания Bet365 является одной из первых компаний, которая появилась на этом рынке. Именно она является примером качества для большинства букмекерских контор. На линии этой компании обращают внимание самые крупные представители рынка. Они отслеживают линии компании для того, что избежать появления «вилок». Вилки – это не самый прибыльный вариант для компании, так как игрок всегда остается в плюсе, несмотря на исход. Компания сотрудничает с разными футбольными и баскетбольными клубами, сборными и известными персонами в мире профессионального спорта. У данного букмекера есть собственный футбольный клуб «Сток Сити». Здесь принимают ставки даже на менее популярные соревнования в флорбол, сквош, серфинг, водное поло и др., а также на киберспорт, скачки. У компании росписи не сильно отличаются от росписей конкурентов. На сайте есть много инструментов, которые позволяют выгодно делать ставки – например, конструктов ставок. Он позволяет пользователям создавать персональные экспрессы по каждому матчу. Также, можно

редактировать уже сделанные ставки при помощи инструмента «Чек редакт». Но действие этого инструмента распространяется не на все ставки.

Минимальная ставка 20 центов

Минимальный вклад 10 долларов

Усредненное значение маржи До 6 процентов

Минимально допустимая сумма вывода 10 долларов

Взимаемая комиссия за вывод Нет комиссии за вывод средств

Седьмое место – БК Pinnacle

Букмекерская компания Pinnacle не один год предоставляет пользователям букмекерские услуги. Она пользуется доверием среди опытных беттеров и новичков. Большинство конкурирующих между собой беттеров при построении линий ориентируются именно на Pinnacle, так как эта беттинговая компания входит в число 7 основных компаний, которые задают мировую линию. Если тщательно изучить мнения пользователей о данном букмекере, очень трудно найти хоть один недовольный отзыв. У сайта конторы удобный интерфейс, которым смогут воспользоваться без труда фанаты и беттеры разных возрастов. Компания славится высокими коэффициентами и максимумами. На платформе большое количество платежных систем для удобства пользователей. С их помощью можно быстро пополнить счет и вывести деньги менее, чем за час. На электронные кошельки выплаты осуществляются мгновенно, а на банковские карты – в течение десяти минут.

Минимальная ставка 1 евро

Минимальный вклад 20 евро

Усредненное значение маржи Варьирует в пределах 2-3 процентов

Минимально допустимая сумма вывода 20 евро

Взимаемая комиссия за вывод Фиксированная и составляет 12 евро, независимо от суммы

Восьмое место – Фонбет

Букмекерская контора Фонбет является одной из первых беттинговых платформ, появившихся в России. Со временем она получилась популярность и признание во всем мире. Компания специализируется на таких видах спорта, как футбол и хоккей. Букмекерская контора Фонбет сотрудничает с известными футбольными и хоккейными командами, спонсирует национальные сборные и спортивные мероприятия. Компания Фонбет также вошла и на международный рынок. Сегодня она является одним из официальных спонсоров таких футбольных гигантов, как мадридский футбольный клуб

«Реал», французский «Пари-Сен-Жермен», клуб «Милан» из Италии и ряда других футбольных клубов из России.

Помимо футбола и хоккея, игроки могут делать ставки и на другие виды спорта – всего компания предлагает более 20 видов спорта для ставок. Также у букмекера Фонбет объемный перечень мероприятий. Включены в список летние и зимние чемпионаты. Ставки принимаются и на непопулярные лиги.

На главные и ожидаемые футбольные события Fonbet выдает около 100 видов ставок. Компания уделяет особенное внимание ставкам по статистическим данным, то есть, количество карточек, голов, оффсайдов, попадания в штангу или перекладину и др.

Тем не менее, у компании довольно высокая маржа, а проценты по ставкам ниже, чем у конкурентов.

Минимальная ставка 30 рублей

Минимальный вклад 100 рублей

Усредненное значение маржи До 7 процентов

Минимально допустимая сумма вывода 100 рублей

Взимаемая комиссия за вывод Комиссия за вывод не снимается

Девятое место – ФанСпорт

ФанСпорт уже не первый год работает в данной сфере и успела зарекомендовать себя как гарантированного и проверенного букмекера. Компания создана по примеру платформ MELbet и 1xBet. Отличительными особенностями являются круглосуточная работа службы поддержки, обширная бонусная программа, низкая маржа, быстрые выплаты. Несмотря на то, что сайт ориентирован на аудиторию из Украины, России и соседних Украине стран, сайт компании используют на 62 языках. У букмекера есть лицензия от Комиссии Кюрасао. Помимо этого, еще одной особенностью этого букмекера является открыть счет не только в традиционных валютах, но и в криптовалюте! Такое пока встречается нечасто. У ФанСпорт разнообразные линии. Букмекер позволяет делать ставки не только на спортивные мероприятия, еще на политику, культурные мероприятия и мир шоу-бизнеса.

Самое малое пари 5 UAH

Наименьший вклад 25 гривен

Усредненное значение маржи До 6 процентов

Нижний предел вывода 40 UAH

Взимаемая комиссия за вывод С пользователей не берут комиссию

Заключительное десятое место - GG.BET

Последнее место занимает «GG.BET». Основное направление деятельности данного букмекера – киберспорт. Букмекерская контора принимает ставки на такие популярные игры, как Дота, Counter Strike, Фортнайт, League of Legends, ФИФА и др. Кроме киберспорта, можно заключить пари и на традиционный спорт. У компании большой выбор платежных систем для пополнения счета и вывода денег. Также, букмекер часто предоставляет акции и скидки. Широте линий остается только позавидовать, а количество исходов позволяет сделать наиболее выгодную ставку.

Минимальная ставка 16 гривен

Минимальный вклад 5 долларов

Усредненное значение маржи Выше среднего – до 8 процентов

Минимум для вывода средств 20 USD

Взимаемый процент с прибыли Не предусмотрено

Критерии, на основе которых составлен список

При создании списка учитывались следующие параметры:

• Отзывы пользователей и спортивных экспертов.

• Как реагирует букмекер на жалобы.

• Ширина линий.

• Размер коэффициентов.

• Наличие мобильного приложения.

• Удобство интерфейса.

• Бонусная система.

• Наличие на сайте раздела казино.

• Проведение прямых трансляций.

• Наличие лицензии.

Отзывы

Одним из ключевых критериев являются отзывы пользователей и экспертное мнение. По каждому букмекеру есть и негативные, и позитивные отзывы. В нашем рейтинге представлены те, количество положительных оценок которых перевесило. Учитывались отзывы действующих игроков, которые описывали их реальный опыт. Эксперты и

пользователи сошлись во мнении о том, что лучшими букмекерами являются «Париматч», «Фавбет», «Бет 365», и «Pinnacle».

Реакция на жалобы

Игроки обращают особенное внимание на то, как букмекерская компания реагирует на оставленные жалобы. Пользователи часто оставляют негативные комментарии и жалобы на букмекера на известных пользовательских форумах и порталах. Уследить за большим потоком сообщений бывает трудно, и букмекеры могут упустить из внимания важный комментарий или недовольного пользователя. Но как показывает опрос, около 50% жалоб все же доходят до букмекеров и решаются в пользу пользователей.

Ширина линий

Основная линия всех букмекерских контор формируется на основе таких видов спорта как футбол, баскетбол, хоккей, теннис, пинг-понг, гандбол и др. В линии включены немецкие, испанские, английские линии, Лиги Наций, Европы и других ведущих соревнований. Также, хорошие букмекеры предлагают росписи на расширенную статистику. Игрокам также предоставляются линии на непопулярные события и виды спорта.

Коэффициенты

Размер коэффициентов во многом влияет и зависит от маржи. Чем выше у букмекера коэффициенты, тем ниже маржа. У ведущих букмекерских контор, которые перечислены в нашем рейтинге, коэффициенты примерно одинаковые, а вот маржа – значительно отличается.

Наличие мобильного приложения

В современном мире, где практически у каждого есть мобильный телефон или планшет наличие мобильного приложения является дополнительным преимуществом. Нельзя учитывать данный параметр как один из ключевых, но в сравнении с конкурентами это позволяет получить преимущество. Мобильное приложение облегчает использование казино и позволяет игроку делать ставки где бы он не находился, в любое время и в любом месте.

Наличие раздела казино и слотов

Многие букмекерские компании совмещают свой сайт с наличием казино. На некоторых платформах созданы отдельные разделы под азартные игры – тем самым, букмекеры могут в разы увеличить свой доход. В разделах представлены настольные и карточные игры, слоты, лотереи и др. Ведущие букмекерские конторы, перечисленные в нашем рейтинге, также имеют раздел, отведенный под казино. Они отличаются между собой лишь дизайном и представителями игрового софта.

Проведение прямых трансляций

Некоторые беттинговые компании ведут прямые трансляции матчей на своих платформах или в аккаунтах социальных сетей. Это делается для удобства уже зарегистрированных пользователей и привлечения новых клиентов. Просмотр спортивных событий в прямом эфире позволяет игроку точнее отслеживать ход игры, в случае необходимости откорректировать ставку или сделать еще одну (несколько) ставок. Ведущим букмекером согласно данному критерию является Париматч, а за ним следует 1хBet.

Бонусная система

Большинство букмекеров предлагают игрокам бонусы при регистрации и пополнении счета. Приветственный бонус представляет собой фрибет на определенную сумму. Размер фрибета варьирует у разных казино, но, как правило, их размер не превышает 3.000 гривен. Помимо приветственных бонусов, предоставляются также и бонусы на депозит. Совершая первый депозит, пользователям может получить дополнительные бонусы на последующие депозиты и фрибеты. Однако следует помнить, что бонусы обладают ограниченным сроком действия, и если не использовать их в течение указанного времени и по указанным заранее условиям, он исчезнет, и пользователь больше не сможет им воспользоваться. Чаще всего для использования бонуса, букмекеры требуют делать ставки с высокими коэффициентами – более, чем 1,5. Именно поэтому бонус не должен быть первостепенным критерием при выборе букмекера – его довольно непросто отыграть и наблюдается большая вариабельность бонусной системы у разных букмекерских контор.

Наличие лицензии

Наличие лицензии в разы повышает доверие пользователей к букмекеру. Первою лицензию получила букмекерская контора Париматч. Именно эта букмекерская компания первой получила право предоставлять лицензированные услуги по принятию и оплате ставок. Лицензирование позволяет обезопасить пользователей – личная информация будет надежно храниться. Помимо этого, лицензия позволяет расширить ассортимент предоставляемых услуг. Также, наличие лицензии сказывается на проценте маржи. У лицензированных букмекеров процент маржи может быть больше.

Какого букмекера выбрать пользователям Украины

Мы предоставили подробную информацию о ведущих букмекерах по мнению пользователей. Какого из них выбрать каждый решает самостоятельно, учитывая интересующие его критерии. Совет опытных беттеров и специалистов помогут сделать выбор в пользу самого честного и надежного букмекера. При выборе не опирайтесь только на бонусные системы и акции, дизайн, проведение прямых эфиорв и др. – учитывайте действительно важные параметры, которые будут напрямую влиять на ваш выигрыш. Однако, самым топовым букмекером на данный момент является Париматч и все остальные букмекерские конторы равняются именно на него. Эта платформа соответствует всем стандартам и смогла завоевать доверие опытных и начинающих беттеров.

Источник:https://donpress.com/news/29-09-2021-luchshie-bukmekerskie-kontory-v-ukraine-reyting-bukmekerov

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