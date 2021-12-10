Происшествия
Прямо у поста ГАИ под Евпаторией насмерть сбили пешехода
Вчера поздно вечером на въезде в Евпаторию у старого поста ГАИ насмерть сбили пешехода.
Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.
По словам очевидцев, пешехода сбили прямо на пешеходном переходе. Судя по всему, это произошло из-за недостаточной видимости. Подробности выясняются.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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