Прямо у поста ГАИ под Евпаторией насмерть сбили пешехода

Вчера поздно вечером на въезде в Евпаторию у старого поста ГАИ насмерть сбили пешехода.

Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, пешехода сбили прямо на пешеходном переходе. Судя по всему, это произошло из-за недостаточной видимости. Подробности выясняются.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В ДТП в Крыму погибли два человека. Два человека погибли в аварии, которая произошла сегодня утром в Раздольненском районе Крыма.

В Крыму после падения с высоты погиб студент-иностранец. В соцсетях сообщают, что у парня были проблемы с деньгами.

Спасатели два часа тушили в Севастополе горящий дом. Севастопольские спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном частном доме, который произошел сегодня рано утром.

В Евпатории спасатели вызволили быка из глубокого колодца. В дачном кооперативе «Сосновый бор» в Евпатории в бетонный колодец глубиной почти четыре метра упал бык.