Прогноз погоды в Крыму на пятницу 10 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 10 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-восточный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-восточный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-восточный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (юго-восточный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 14, ночью от 5 до 9 градусов. Ветер юго-восточный 13 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 91 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 14, ночью от 9 до 12 градусов. Ветер юго-восточный 23 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 87 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер южный 20 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 96 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 7 до 10 градусов. Ветер южный 20 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 97 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 7 до 15, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер юго-восточный 18 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 95 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 14, ночью от 5 до 8 градусов. Ветер юго-восточный 16 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 98 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер юго-восточный 19 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 97 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью от 5 до 8 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 100 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 12 градусов тепла. По городам: в Алуште - 12, в Евпатории - 12, на мысе Казантип в Азовском море - 9, в Керчи - 10, в Николаевке - 12, в Севастополе - 13, в Судаке - 12, на Тарханкуте - 12, в Феодосии - 12, в Ялте - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 24, на Кипре - 20, в Одессе - 9, в Сочи - 14, в Турции - 20, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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