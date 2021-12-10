Власть
Пиар Аксенова и Развожаева уронил их в подвал рейтинга
фото © glava.rk.gov.ru
Согласно исследованию, у губернаторов сложилась плохая ситуация с соответствием между словами и реальной эффективностью.
Глава Крыма Сергей Аксенов занял предпоследнее 84 место в рейтинге достижений губернаторов российских регионов. Это следует из доклада об эффективности глав регионов Telegram-канала «Незыгарь».
Авторы канала оценили, насколько слова и обещания губернаторов сходятся с их реальными действиями. Аксенов с коэффициентом 5% опередил только губернатора Тверской области Игоря Руденю, который занял последнее 85 место с результатом 2,6%.
Как сообщалось, в октябре Сергей Аксенов был одним из пяти российских губернаторов, которые находились «под ударом».
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также оказался в аутсайдерах, заняв 75 место. Его коэффициент эффективности составил 6,9%.
Для сравнения: эффективность губернаторов Курганской и Курской областей, а также Санкт-Петербурга, которые вошли в топ-3 рейтинга, «Незыгарь» оценил в 30% и более. При составлении доклада авторы анализировали соотношение между количеством опубликованных в соцсетях глав регионов постов с числом реализованных госпрограмм и нацпроектов, поручений и инициатив, заключенных договоров и соглашений и другое.
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Пиар Аксенова и Развожаева уронил их в подвал рейтинга
Согласно исследованию, у губернаторов сложилась плохая ситуация с соответствием между словами и реальной эффективностью.