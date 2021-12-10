Очевидцы сняли на видео, как сотрудник Wildberries в Крыму выбрасывает посылки из грузовика

На складе известного интернет-магазина Wildberries в Гурзуфе водитель решил ускорить процесс разгрузки посылок — коробки с товаром стал выкидывать прямо из машины.

Очевидцы опубликовали видео в соцсетях.

Мнение пользователей разделилось, кто-то юмором отреагировал, кто-то с сочувствие к водителю.

«А это точно Вайлдберис а не Почта России? Вайлдберис возврат делает, если что. А вот Почта России ни за что не отвечает».

«Я сегодня утром видела полный багажник копейки сваленных в кучу тандырных лепешек. Их вытаскивал руками без каких-то там перчаток мужик. Нам продавать будет».

«А вы думаете, что другие фирмы по-другому выгружают? Но вроде в Вайлдберисе есть обмен товара, если он бракованный пришел или не подошел. Сама не пользуюсь этой доставкой».

«Я так понимаю, грузчика нет, есть только водитель, который работает за всех. Хозяева экономят по максимуму на работниках. В лучших традициях капитализма».

«Постоянно пользуюсь услугами Валдберрис и все ок. Обмены, возвраты, все бывало и без проблем. Правда слишком много народу стало им пользоваться и на пунктах выдачи бывают очереди. Но в целом, впечатления положительные, очень выгодно и удобно».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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