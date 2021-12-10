Новогодние ярмарки откроются в Ялте на следующей неделе

Жители и гости Южного берега Крыма смогут приобрести новогоднюю атрибутику на ярмарках, которые откроются 15 декабря в Ялте, Алупке, Гурзуфе и Симеизе.

Об этом сообщил начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Ялты Игорь Гец.

«Приобрести все необходимое для празднования Нового года можно будет с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года на площади Советская – здесь развернется универсальная ярмарка», – отметил он.

Кроме того, по словам Геца, еще одна ярмарка будет работать с 15 декабря по 8 января в районе центрального овощного рынка на улице Киевской, а с 15 по 31 декабря праздничные торговые точки будут привлекать покупателей в районе домов №№3-5 по улице Соловьева в Гурзуфе, на улице Советской в Симеизе и на площади Ленина в Алупке.

«В торговых рядах можно будет приобрести елочные украшения, новогодние игрушки, сувениры, канцтовары, открытки, подарочные наборы из стекла и керамики, елки, карнавальные костюмы, кондитерские изделия, фрукты», – обратил внимание начальник управления.

Он подчеркнул, что все субъекты хозяйствования обязаны обеспечить широкий ассортимент реализуемых товаров, праздничное оформление торговых мест, строгое соблюдение правил торговли, санитарных норм, правил пожарной безопасности, правил благоустройства, требований Роспотребнадзора, а также проведение ежедневной уборки территории, прилегающей к ярмарочным объектам торговли.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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