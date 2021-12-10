Натовские самолеты прилетели к Крыму со своим заправщиком

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Истребители Су-27 Южного военного округа сопроводили самолет-заправщик и два истребителя Франции, а также два самолета-разведчика США над Черным морем.

Минобороны РФ опубликовало видео наблюдения российских летчиков за действиями натовской авиации.

«9 декабря 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели, – говорится в сообщении. – Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты три истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа».

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя «Мираж-2000» и «Рафаль» Франции, французский самолет-заправщик КС-135, самолет-разведчик CL-600 «Артемис» сухопутных войск США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Их сопроводили над акваторией Черного моря.

«После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – уточнили в минобороны.

В военном ведомстве отметили, что полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранных государств.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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