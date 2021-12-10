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Происшествия

Мошенники под видом строителей обманули севастопольцев на 1 млн рублей

Севастопольские полицейские задержали группу мошенников, которые под видом строителей обманывали местных жителей.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Севастополю, мошенники заключали с гражданами договоры на ремонт квартир и, получив деньги, исчезали.

«В полицию Севастополя стали обращаться местные жители с заявлениями о том, что они пострадали от действий недобросовестного предпринимателя, который не выполнял условия заключенных ранее договоров на оказание услуг по ремонту квартир, – говорится в сообщении. – (Полицейские) установили, что к обману граждан причастна группа аферистов, состоящая из четырех человек – троих мужчин и женщины. С целью придания законности своей деятельности один из злоумышленников зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, от лица которого с клиентами заключались контракты».

Полицейские установили, что 29-летняя женщина, которая ранее работала менеджером по продаже пластиковых окон и ПВХ-конструкций, была наводчицей. Она, владея полученной на прежнем месте работы клиентской базой данных, выбирала граждан, которых будет проще обмануть – в основном пенсионеров.

От действий мошенников пострадали 10 человек, сумма ущерба – не менее миллиона рублей.

Полицейские при силовой поддержке подразделения СОБР задержали всех подозреваемых по местам жительства. У них дома проведены обыски, в ходе которых изъяты договоры на выполнение работ, печати, компьютерная техника, банковские карты и рукописные записи. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, троим участникам группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, одному – домашний арест.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Джанкое мошенник брал предоплату за ремонт и пропадал. 35-летний житель Джанкоя нанял знакомого для ремонта своего дома.

Житель Симферополя нашел отданный в ремонт мотоцикл на сайте объявлений. 38-летний житель Симферополя отдал своему знакомому на сборку и покраску мотоцикл.

В Ялте полиция задержала мужчину, укравшего у своего брата свыше 150 тысяч рублей. С заявлением о краже крупной суммы денег и двух банковских карт в полицию обратился 35-летний мужчина.

В Севастополе с пенсионерки «сняли порчу» за полмиллиона. Очередной жертвой мошенников в Севастополе стала восьмидесятитрехлетняя пенсионерка, поверившая в сверхспособности случайных знакомых и заплатившая за свою доверчивость все свои сбережения – около пятисот тысяч рублей.

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