Власть
Мэром Феодосии стал уроженец Донецка
В Феодосии состоялась внеочередная сессия городского совета, на которой был избран глава администрации города.
Конкурсная комиссия представила на выбор депутатов двух кандидатов – индивидуального предпринимателя Максима Онищенко и директора феодосийского филиала предприятия «Крымхлеб» Андрея Лебедева. 26 из 27 депутатов проголосовали за Андрея Лебедева, в свою очередь Онищенко поддержал только 1 депутат, остальные воздержались.
Андрей Викторович Лебедев родился 24 марта 1984 года. Уроженец Донецка, где проживал, работал, а также получил высшее образование. В 2014 году в связи с началом военных действий переехал в Крым, где в последствии занял должность директора феодосийского филиала предприятия «Крымхлеб».
На сегодняшний день также является депутатом Феодосийского городского совета второго созыва по одномандатному избирательному округу №7. Воспитывает четверых детей, с 2015 года проживает в Феодосии.
За мэрское кресло в рамках конкурса 10 декабря также боролись исполняющая обязанности главы администрации города Светлана Дорош, временно безработный Евгений Игнатьев, военный пенсионер Константин Ждановский, шеф-редактор ГУП РК «Крымский туристический центр» Виктория Иванова. Предыдущий глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко подал в отставку 26 октября.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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