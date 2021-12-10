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Крымские оперативники провели спецоперацию в Чечне
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Сотрудники ФСБ России по Республике Крым и Севастополю установили и задержали на территории Чеченской республики участника этнической преступной группы, находящегося в федеральном розыске.
Задержанный причастен к убийствам с разбойным нападением, сообщила пресс-служба регионального УФСБ РФ.
«Установлено, что житель РФ, находясь на территории Республики Крым, совершил ряд тяжких преступлений, в том числе убийства в составе группы лиц по предварительному сговору, сопряженные с разбойным нападением с применением оружия. В 2018 году член ОПГ покинул территорию полуострова и длительное время скрывался от правоохранительных органов», – отметили в пресс-службе.
В ходе спецоперации, проведенной совместно с сотрудниками УФСБ России по Чеченской Республике и Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым, преступник был задержан на территории Чеченской Республики.
Задержанный этапирован на Крымский полуостров, добавили в ФСБ.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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