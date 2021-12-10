Крымчанин предстанет перед судом по делу о гибели подростка

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Белогорского района, который обвиняется в том, что он допустил ДТП, ставшее причиной гибели подростка.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Прокуратура Белогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, – говорится в сообщении. – Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу».

В ведомстве отметили, что мужчина обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В прокуратуре напомнили, что авария произошла в июле этого года. Мужчина, управляя автомобилем «ГАЗ 3309», не предоставил преимущество в движении мопеду. В результате произошло столкновение, 13-летний водитель мопеда скончался на месте происшествия.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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