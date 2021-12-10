Крымчанин организовал музей чучел прямо в своем доме

92-летний житель села Богатое Белогорского района собрал около 100 экспонатов фауны в импровизированном музее, который он организовал в своем доме.

В помещении три на четыре метра стоят печка, кровать, столик и два стула. Уж очень смахивает на обитель отшельника. В двух его комнатах Виктор Матяжев разместил свой уникальный музей чучел животных и птиц. А сам перебрался в небольшую мазанку. Так поступают не отшельники, а люди, желающие сохранить результат дела жизни.

К охоте Виктор пристрастился еще в молодые годы. Ходил на кабана, добывал барсука, зайца, куницу, дикого козла и оленя. А с возрастом и опытом полюбил ночную охоту.

«Жена другой раз ругается, что ты все по ночам ходишь, а я дождусь, пока она уснет, и потихонечку за порог. Собак еще днем накормлю, подготовлюсь. И в орешник. А там уж кто попадется. Перед рассветом возвращаюсь. Тушку возле сливы пристрою, и назад под одеяло. Утром жена находит добычу. А я посмеиваюсь. Такая страсть к охоте была. Журналы специализированные выписывал. Изучал это дело. Ну и наткнулся на статьи о том, как чучела делать. Пробовал на кроликах. Где-то получалось, где-то нет. Со временем понял, как шкуру обрабатывать, чем ее наполнять, какие химрастворы лучше подходят. Так постепенно руку и набил», — рассказывал владелец музея корреспонденту «Крымской газеты».

Из домашних питомцев Матяжов манекены не изготавливает. Говорит, что рука не поднимается. Исключение сделал только для галчонка, которого подобрал птенцом и приручил.

Справка: Виктор Матяжев родился в селе Богатое Белогорского района, отслужил срочную матросом на военном тральщике в Черноморском флоте. Во время перехода в город Поти корабль попал в сильнейший шторм.

Очнулся уже в палате. Пройдя длинный процесс реабилитации вернулся в родное село Богатое. И проработал всю жизнь до самой пенсии садоводом, а также много лет занимался целительством, лечил экзему, лишай, псориаз.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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