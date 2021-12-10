Какой сегодня праздник 10 декабря

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Сегодня, 10 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»

Фото Правмир

Икона Божией Матери, именуемая «Знамение», — знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом в 1170 году.

Икона Божией Матери, именуемая «Знамение», изображает Пресвятую Богородицу, сидящую и молитвенно подъемлющую руки Свои; на груди ее, на фоне круглого щита (или сферы) — благословляющий Божественный Младенец — Спас-Эммануил. Такое изображение Богоматери относится к числу самых первых Ее иконописных образов. Иконы Божией Матери, известные под именем «Знамение», появились на Руси в 11-12 веках, а называться так стали после чудесного знамения от Новгородской иконы, случившегося в 1170 году.

В этот год соединенные силы русских удельных князей, возглавляемые сыном Суздальского князя Андрея Боголюбского, подошли под стены Великого Новгорода. Новгородцам оставалось уповать лишь на Божию помощь. Дни и ночи молились они, умоляя Господа не оставлять их. На третью ночь услышал архиепископ Новгородский Илия дивный голос, повелевающий ему взять из Церкви Спаса Преображения на Ильиной улице образ Пресвятой Богородицы и вынести его на городскую стену.

Когда икону переносили — враги пустили в крестный ход тучу стрел, и одна из них вонзилась в иконописный лик Богородицы. Из глаз Ее истекли слезы, и икона повернулась ликом к городу. После такого Божественного знамения на врагов внезапно напал неизъяснимый ужас, они стали побивать друг друга, а ободренные Господом новгородцы бесстрашно устремились в бой и победили.

Всемирный день прав человека (Human Rights Day)

10 декабря мировое сообщество отмечает День прав человека (Human Rights Day), официально установленный на Пленарном собрании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1950 года.

Всем государствам и заинтересованным организациям было предложено принять этот день и проводить соответствующие мероприятия.

Дата 10 декабря была выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека (Universal Declaration of Human Rights, UDHR) — эпохального документа, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

Роман Чудотворец (Зимнее знамение)

В этот день отмечается праздник в честь одного из наиболее почитаемых в православии образов — иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Знамение». На ней изображается образ Божьей Матери с молитвенно поднятыми руками и изображением Младенца на груди.

Также сегодня, 10 декабря, отмечают такие праздники:

- Всемирный день футбола (World Football Day)

- Международный день прав животных (International Animal Rights Day)

- День Нобеля (Nobeldagen)

- День создания службы связи МВД РФ

- День засандаленных

- День сидения на окне

- День десятичной классификации Дьюи (Dewey Decimal System Day)

- Женский день в Намибии

- День лагера (National Lager Day) в США

- День Конституции Таиланда

- День военно-воздушных сил Венесуэлы

- День победы в Ираке

- День прав человека и мира Кирибати

Сегодня именины празднуют: Феодосий, Яков, Роман, Гавриил, Палладий, Диодор, Еввул, Всеволод, Нафанаил, Фекла, Пиннуфрий (Пинуфрий).

Что происходило 10 декабря в прошлые годы

59 — Клодий Публий Пульхр, отказавшись от патрицианского достоинства, избирается народным трибуном.

1520 — Мартин Лютер публично сжег папскую буллу, в которой говорилось об отлучении его от церкви.

1637 — Казацко-крестьянские войска под руководством Павла Бута потерпели поражение от поляков возле городка Боровица.

1684 — Эдмунд Галлей зачитал на заседании Королевского общества работу Исаака Ньютона, в которой законы Кеплера были выведены на основе теории тяготения.

1768 — в Лондоне учреждена Королевская Академия художеств.

1848 — Наполеон III Бонапарт избран президентом Французской Республики.

1901 — В Стокгольме вручены первые Нобелевские премии.

1941 — В Южно-Китайском море японской береговой авиацией потоплен британский линкор «Принц Уэльский» и крейсер «Рипалс».

1948 — Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. С того дня 10 декабря отмечается как День прав человека.

1953 — Вышел первый номер журнала «Плейбой». На обложке первого номера была Мэрилин Монро.

1999 — Панамский канал перешел под юрисдикцию Панамы (ранее юрисдикцию над ним осуществляли Соединенные Штаты).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 10 декабря. Какие праздники будут завтра?

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