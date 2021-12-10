Инвесторы обещают вложить средства в капитальный ремонт главной площади Ялты

Первый этап капитального ремонта главной площади Ялты – Советской – начнется в следующем году.

Об этом после завершения очередного заседания рабочей группы по обсуждению проекта благоустройства данного объекта сообщила на своей странице в социальных сетях глава администрации города Янина Павленко.

«Работы будут реализованы в четыре этапа. Первый начнется уже в следующем году. Планируем обновить фонтан, заменить покрытие, установить новое освещение, добавить озеленения, расширить центральную часть, сделать амфитеатр, чтобы проводить городские мероприятия не только на набережной, но и здесь», – написала градоначальница.

В дальнейшем, по ее словам, намечается благоустроить и прилегающие объекты – подземные переходы, общественный туалет, здание администрации и Дом торговли.

Павленко напомнила, что в 2019 году Ялта стала одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, получив федеральный грант на благоустройство площади Советской в размере 80 миллионов рублей. «Общая сумма на проведение ее капитального ремонта составляет 475 млн рублей», – уточнила глава администрации, отметив, что часть средств будет выделена из республиканского бюджета, а часть готовы вложить инвесторы.

Учитывая расположение в самом центре города, Павленко выразила уверенность, что площадь Советская «должна быть современной, красивой, комфортной зоной отдыха, точкой притяжения для жителей и гостей». «Именно поэтому к вопросу ее благоустройства подходим особенно тщательно – обсуждаем, советуемся, детально разбираем каждый момент, вплоть до урн и скамеек», – пояснила она.

При этом главной задачей градоначальница назвала «оригинальность» проекта. «А сам ремонт должен быть качественным и недорогим, но также важно сохранить неповторимый шарм этой площади», – подчеркнула Павленко. Сегодня, по ее информации, проект будет представлен главе Крыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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