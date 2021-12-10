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Происшествия

Двое погибших: в Крыму иномарка врезалась в дерево

15:47 пятница, 10 декабря 2021

Два человека погибли в результате дорожной аварии в Раздольненском районе.

Об этом сообщили в отделе пропаганды республиканского управления ГИБДД. ДТП произошло накануне на автодороге Славянское – Евпатория.

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Vectra не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в дерево.

«Водитель совершил съезд с проезжей части дороги влево с последующим наездом на дерево. В результате аварии водитель и пассажир транспортного средства смертельно травмированы», - сообщили в ведомстве.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, предписания дорожных знаков и не превышать скоростной режим.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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