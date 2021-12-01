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Общество

Зима отменяется: в Крым идет очередное потепление

18:06 среда, 1 декабря 2021
Зима отменяется: в Крым идет очередное потепление

фото © pixabay.com

Снежный покров начнет растает уже сегодня днем, ожидаются дожди.

Несмотря на сильные снегопады, которые обрушились на Крым накануне вечером, в регионе прогнозируется теплая погода. Об этом свидетельствуют данные местного гидрометцентра.

Днем циклон постепенно покинет территорию полуострова, ветер утихнет, а осадки ослабеют. Самая холодная погода 1 декабря ожидает жителей Симферополя: здесь воздух прогреется максимум до +3 градусов. В Севастополе, Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи столбики термометров покажут +10 градусов.

По данным погодных сервисов, к выходным в регионе станет еще теплее – до +13 градусов, а на следующей неделе температура воздуха достигнет 16 градусов выше нуля. При этом временами возможны дожди.

В тексте использованы материалы: Примечания

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Крым на пороге второго удара стихии: ситуация в городах. В Крыму сохраняется действие штормового предупреждения, до конца суток и ночью ожидаются ливни с порывами ветра до 30 м/с, в горах до 35 м/с.

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