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Власть

Зеленский заявил, что «вернул Крым в мировую повестку дня»

17:02 среда, 1 декабря 2021
Зеленский заявил, что «вернул Крым в мировую повестку дня»

фото © hubs.ua

Он отметил, что Украина борется не за территорию Крыма, а за людей, граждан Украины, которые там проживают.

«Впервые с 2014 года деоккупация Крыма обсуждена на самом высоком международном уровне, аннексированный Россией Крым возвращен в мировую повестку дня», - заявил президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде во время ежегодного послания к народным депутатам о внутреннем и внешнем положении государства.

«В первом саммите «Крымской платформы» приняли участие 46 делегаций. Лидеры стран G7 и ЕС, США, Германия, Франция, Турция – все наши друзья. Руководство НАТО, ОБСЕ, Совета Европы. Впервые с 2014 года деоккупация Крыма была обсуждена на самом высоком международном уровне. Мы вернули Крым в мировую повестку дня. «Крымская платформа» будет закреплена в резолюции Генассамблеи ООН», – сказал Зеленский.

Он утверждает, что «впервые с момента оккупации» украинская власть борется за Крым «не на билбордах, а на всех международных площадках и встречах».

«Впервые с 2014 года разработана и принята стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма», – сообщил Зеленский.

Президент Украины напомнил, что впервые был принят закон о коренных народах, который «закрепил статус крымских татар». Зеленский отметил, что власть упростила процедуру поступления в украинские вузы для абитуриентов из Крыма. Также Зеленский напомнил о «запуске вещания украинских СМИ на временно оккупированные территории Украины».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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