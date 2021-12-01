Власти Крыма смягчили коронавирусные ограничения

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Глава Крыма Сергей Аксенов смягчил коронавирусные ограничения на территории республики, в частности, разрешил работу заведений общественного питания ночью при выполнении определенных условий.

Соответствующие поправки внесены в указ о режиме повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Ограничения (на работу заведений общественного питания с 23.00 до 8.00) не распространяются на деятельность в ресторанах, кафе, барах, столовых, буфетах, закусочных, на фуд-кортах и иных предприятиях общественного питания, в которых 100% персонала имеют сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции … или сертификата о перенесенном заболевании», – сказано в тексте указа.

Министерству экономразвития Крыма поручено, как и летом текущего года, вести перечень заведений общественного питания, которые выполнили указанные условия и получили разрешение на ночную работу. Необходимый пакет документов формируют сами предприятия общепита и направляют их в Совмин.

Также смягчен режим работы театров, кинотеатров, концертных залов и цирков: теперь им можно заполнять залы на 70%, а не на 50%, как это было до настоящего времени.

Пункт о необходимости предъявления QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или ПЦР-тест, чтобы пройти гражданам в заведения общепита, торговые центры, салоны красоты, бассейны, спортзалы и гостиницы – сохранился и в новой редакции указа.

Соответствующие изменения глава Крыма анонсировал 29 ноября. По словам главы республики, уровень заболеваемости в Крыму упал, что и сделало возможным ослабить ограничения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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