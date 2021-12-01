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Власти Крыма мечтают получить свыше 800 млрд рублей инвестиций за три года
Планируемый объем инвестиций в Республике Крым к 2025 году превысит 800 млрд рублей.
Об этом сообщили в Министерстве экономического развития РК.
«Основой экономического роста республики является устойчивая динамика вложения инвестиций. В рамках базового сценария за три года ожидается рост инвестиций на 12,4 %... В целом за три года свыше 800 млрд рублей», - сказал глава ведомства Дмитрий Шеряко, представляя на парламентских слушаниях в Госсовете РК Прогноз социально-экономического развития на 2022-2024 годы.
По его словам, в прогнозируемом периоде ожидается постепенный рост валового регионального продукта. В целом за три года по базовому сценарию он составит 6,6%.
Положительная динамика ключевых показателей экономики, отметил министр, позитивно отразится на качестве и уровне жизни крымчан. Ожидается ежегодный рост заработной платы в номинальном выражении в среднем на 6,6%, в реальном – на 2,3% за счет дальнейшей популяризации предпринимательства, регистрации самозанятых, а также стабильной ситуации на рынке труда.
Планируемый объем строительных работ в 2024 году составит свыше 113 млрд рублей. Рост производства планируется на уровне 1% ежегодно. К 2024 году ввод жилья планируется увеличить до 994 тысяч квадратных метров.
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