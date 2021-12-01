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Происшествия

В Симферопольском районе мужчина ограбил пригласившую его в гости девушку

09:25 среда, 1 декабря 2021

Правоохранители задержали 31-летнего мужчину, который подозревается в краже у 22-летней жительницы села Мирное Симферопольского района мобильного телефона, беспроводных наушников, золотой цепи, кулона, сережек и зарядного устройства с блоком питания.

Общий ущерб похищенного имущества составляет более 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Потерпевшая рассказала, что с подозреваемым в краже мужчиной она познакомилась накануне в баре, пригласила его с приятелями домой, где ее и ограбили. Украденное мужчина продал, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Грабителю грозит до 5 лет лишения свободы, сейчас он заключен под стражу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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