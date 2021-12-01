В Симферополе решили погасить Вечный огонь

Функционирование Вечного огня в парке им. Гагарина в крымской столице приостановят для проведения профилактических работ.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

«С 18.00 1 декабря до 18.00 2 декабря будет проводиться профилактика газового оборудования на Могиле Неизвестного солдата, расположенного в парке им. Гагарина. В указанный период времени будет приостановлена работа символа памяти – Вечного огня», – уточнили в администрации.

Власти также предупредили, что утром 3 декабря в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Неизвестного солдата, будет временно перекрыто движение по улице Павленко.

Проезд будет закрыт на участке от перекрестка с проспектом Александра Невского в сторону парка им. Гагарина.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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