В Севастополе экс-чиновнику грозит срок за ремонт квартиры

Крымский Следком предъявил обвинение бывшему замначальника департамента здравоохранения Севастополя, который обвиняется в «получении взятки ремонтом».

Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по РК и Севастополю.

В 2019 году чиновник при встрече с руководителем фирмы, осуществлявшей ремонт одного из учреждений здравоохранения, предложил бизнесмену оказать ему подобную услугу, только уже в квартире.

Коммерсант оценил вопрос в полмиллиона рублей, однако первый замначальника департамента объяснил, что в ответ на услугу будет лоббировать интересы фирмы, а если получит отказ, то будет препятствовать ее работе в Севастополе.

«В результате в марте 2020 года между одним из медучреждений города и строительной фирмой был заключен договор на поставку поручней вдоль пешеходных дорожек медучреждения, минуя предусмотренные законом конкурентные способы определения поставщика. После чего сотрудники строительной фирмы окончили ремонтные работы в квартире замдиректора департамента здравоохранения», - сообщает следствие.

Сейчас экс-чиновник взят под стражу, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Как ранее сообщалось, в Ялте к 13 годам колонии строгого режима и 77 миллионам рублей штрафа приговорили бывшего врио замначальника следственного отдела УМВД города.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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