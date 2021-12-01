В пятницу в Симферополе перекроют улицу Павленко

3 декабря в Симферополе с 7 до 11 утра ограничат движение по улице Павленко.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Движение перекроют в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню неизвестного солдата.

Ограничено движение будет на участке от Т-образного перекрестка с проспектом Александра Невского в сторону парка имени Ю.А. Гагарина.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму с 29 ноября меняется график движения электричек. В связи с производством путевых работ на станции Мекензиевы горы произойдут массовые изменения в расписании движения пригородных поездов в период с 29 ноября по 7 декабря 2021 года включительно.

После ремонта дорог в Симферополе изменят разметку и отрегулируют светофоры. В Симферополе пересмотрят работу некоторых светофоров и откорректируют разметку после ремонта дорог.

В Симферополе на улице Залесской временно перекыто движение. С 27 ноября по 1 декабря в Симферополе с 6.00 до 22.00 будет перекрыто движение улице Залесская (от улицы Севастопольская до улицы 60 лет Октября) в связи с проведением ремонтных работ.

В Симферополе появилась ловушка для автобусов. В Симферополе водителям автобусов № 7 и 8 маршрутов теперь очень не просто выехать на проспект Победы с улицы 51 Армии. Дорожники устроили водителям настоящую ловушку из столбиков на повороте.