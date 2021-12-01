Власть
В пятницу в Симферополе перекроют улицу Павленко
3 декабря в Симферополе с 7 до 11 утра ограничат движение по улице Павленко.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
Движение перекроют в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню неизвестного солдата.
Ограничено движение будет на участке от Т-образного перекрестка с проспектом Александра Невского в сторону парка имени Ю.А. Гагарина.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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