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Власть

В пятницу в Симферополе перекроют улицу Павленко

3 декабря в Симферополе с 7 до 11 утра ограничат движение по улице Павленко.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Движение перекроют в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню неизвестного солдата.

Ограничено движение будет на участке от Т-образного перекрестка с проспектом Александра Невского в сторону парка имени Ю.А. Гагарина.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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