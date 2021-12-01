В Крыму девушка перепутала газ с тормозом и сильно повредила чужое авто

В поселке Новофедоровска Сакского района произошло курьезное ДТП с серьезными материальными последствиями.

На видео с камер наблюдения, которое размещено в социальных сетях, видно, как водитель при развороте въезжает в соседний припаркованный автомобиль.

Как можно заметить на кадрах, за рулем сидела девушка, которая, возможно, вообще не имела водительских прав.

Сразу после инцидента через заднюю дверь автомобиля вышел мужчина, а девушка быстро пересела с водительского сиденья на пассажирское. Мужчина сел за руль и спешно покинул место происшествия.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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