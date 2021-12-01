Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +5
море +14

Происшествия

В Крыму девушка перепутала газ с тормозом и сильно повредила чужое авто

15:43 среда, 1 декабря 2021

В поселке Новофедоровска Сакского района произошло курьезное ДТП с серьезными материальными последствиями.

На видео с камер наблюдения, которое размещено в социальных сетях, видно, как водитель при развороте въезжает в соседний припаркованный автомобиль.

Как можно заметить на кадрах, за рулем сидела девушка, которая, возможно, вообще не имела водительских прав.

Сразу после инцидента через заднюю дверь автомобиля вышел мужчина, а девушка быстро пересела с водительского сиденья на пассажирское. Мужчина сел за руль и спешно покинул место происшествия.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Смертельное ДТП на «Тавриде»: Lada врезалась в трактор. Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля Lada Priora и трактора в Белогорском районе Крыма.

В Севастополе во время урагана пострадали два человека. Два человека пострадали из-за урагана в Севастополе.

В Ялте рухнула колонка АЗС. В Ялте из-за сильного порыва ветра на одной из автозаправок упала бензоколонка.

В ялтинском порту затонуло судно. Согласно оперативной информации о ситуации в Ялте в городе от электроэнергии отключено 125 абонентов и повалено 15 деревьев.

Происшествия
Мощная вспышка на ТЭЦ оставила без света 125 тысяч севастопольцев

Мощная вспышка на ТЭЦ оставила без света 125 тысяч севастопольцев

Авария произошла накануне вечером, очевидцы публикуют в соцсетях видеозаписи с места инцидента.

Происшествия
Трактор на полном ходу снес дорожные ограждения возле остановки в Севастополе

Трактор на полном ходу снес дорожные ограждения возле остановки в Севастополе видео

Трактор врезался в дорожные ограждения в районе остановки общественного транспорта в Севастополе.

Власть
В ближайшее время Путин не встретится с Лукашенко в Крыму

В ближайшее время Путин не встретится с Лукашенко в Крыму

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко встретятся в Крыму в «подходящий момент».

Общество
Какой сегодня праздник 1 декабря

Какой сегодня праздник 1 декабря фото

Сегодня, 1 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации