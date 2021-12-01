Власть
В четверг два десятка улиц Симферополя останутся без света
2 декабря в нескольких районах Симферополя с 8:00 до 17:00 ограничат подачу электроэнергии в связи с проведением капитального ремонта на сетях.
Об этом сообщили «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Симферополя.
Ограничения будут действовать по адресам:
ул. Бородина 6, 27-41 (нечет);
ул. Острякова 28-44 (чет), 25-41 (нечет);
ул. Скалистая 48-78 (чет), 47-77 (нечет);
пр. Скалистый 40-68 (чет), 39-63 (нечет);
ул. Глинки 30-58 (чет), 23-49 (нечет);
ул. Симеизская 24-38 (чет), 1;
ул. 51 Армии 42-54 (чет), 43-53 (нечет);
ул. Бетховена 36-40 (чет), 45-49 (нечет);
ул. Снайперов 24-38 (чет), 17-49 (нечет);
ул. Федотова 2-28 (чет), 1-21/37 (нечет);
ул. Федько 26-30 (чет);
ул. Буденного 46-54 (чет), 53-61 (нечет);
ул. Суходольная 80-100 (чет);
ул. Фурманова 62-86 (чет), 67-91 (нечет);
ул. Волочаевская 76, 45-55 (нечет);
ул. С.Лазо 3;
ул. Полюсная 6-36 (чет), 1-15 (нечет);
ул. Хабаровская 2-28 (чет), 1-23 (нечет);
ул. Джанкойская 86-102 (чет), 85-105 (нечет);
ул. Ларионова 65-101 (нечет);
ул. Мелитопольская 116-136 (чет), 97а-113 (нечет);
ул. Ракетная 20-26 (чет), 17 (нечет).
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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