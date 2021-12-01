В ближайшее время Путин не встретится с Лукашенко в Крыму

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Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко встретятся в Крыму в «подходящий момент».

Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Очевидно, что сейчас в Крыму не самое лучшее время для таких поездок. Погода из ряда вон. Различные климатические аномалии дают о себе знать. Но у меня нет сомнений, что в подходящий момент два президента договорятся и съездят в Крым», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Заявление о том, что «Крым де-факто и де-юре российский», Лукашенко сделал накануне. Белорусский президент подтвердил намерение приехать на полуостров, о котором он сказал во время заседания Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября.

«Конечно, очень важное заявление вчера было сделано президентом Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским», – прокомментировал заявление Песков.

По словам пресс-секретаря президента, конкретный город на полуострове, куда бы мог приехать Лукашенко, не рассматривается, рассматривается поездка в Крым в целом.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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