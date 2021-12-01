Власть
В ближайшее время Путин не встретится с Лукашенко в Крыму
фото © Getty Images
Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко встретятся в Крыму в «подходящий момент».
Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Очевидно, что сейчас в Крыму не самое лучшее время для таких поездок. Погода из ряда вон. Различные климатические аномалии дают о себе знать. Но у меня нет сомнений, что в подходящий момент два президента договорятся и съездят в Крым», – цитирует Пескова «Интерфакс».
Заявление о том, что «Крым де-факто и де-юре российский», Лукашенко сделал накануне. Белорусский президент подтвердил намерение приехать на полуостров, о котором он сказал во время заседания Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября.
«Конечно, очень важное заявление вчера было сделано президентом Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским», – прокомментировал заявление Песков.
По словам пресс-секретаря президента, конкретный город на полуострове, куда бы мог приехать Лукашенко, не рассматривается, рассматривается поездка в Крым в целом.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Суд в Киеве выдал санкцию на задержание Аксенова. Киевский апелляционный суд дал разрешение на задержание главы Республики Крым Сергея Аксенова, которого обвиняют в ряде преступлений против государства.
Лукашенко сделал громкое заявление по Крыму. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Крым юридически и фактически является территорией России».
Работу мэра Симферополя оценят 9 декабря. 9 декабря в Республике Крым состоится итоговое совещание, в ходе которого будет дана оценка качеству работы глав администраций.
Депутаты согласовали отставку Рюмшина с поста вице-премьера Крыма. Государственный совет Крыма согласовал отставку Андрея Рюмшина с должности вице-премьера – министра сельского хозяйства республики.
Мощная вспышка на ТЭЦ оставила без света 125 тысяч севастопольцев
Авария произошла накануне вечером, очевидцы публикуют в соцсетях видеозаписи с места инцидента.
Трактор на полном ходу снес дорожные ограждения возле остановки в Севастополе видео
Трактор врезался в дорожные ограждения в районе остановки общественного транспорта в Севастополе.
В ближайшее время Путин не встретится с Лукашенко в Крыму
Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко встретятся в Крыму в «подходящий момент».
В ялтинском порту затонуло судно
Согласно оперативной информации о ситуации в Ялте в городе от электроэнергии отключено 125 абонентов и повалено 15 деревьев.
вчера
Севастопольская кефаль устроила «Черную пятницу» рыбакамфото
29 ноября
В Крыму прошел грязевой дождь
29 ноября
Какой сегодня праздник 1 декабря фото
Сегодня, 1 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.