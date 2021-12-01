Происшествия
Трое рецидивистов напали на мужчину в симферопольском баре
В отдел полиции с заявлением о разбойном нападении обратился 33-летний житель Черноморского района.
По его словам, трое неизвестных напали на него, избили и ограбили. По горячим следам правоохранители задержали злоумышленников возрасте 33, 42 и 37 лет – двоих мужчин и женщину, рассказали в пресс-службе МВД по РК.
«Выяснилось, что все задержанные ранее уже имели судимости. Как установили правоохранители с нападавшими мужчина познакомился в одном из баров, распивая спиртные напитки. Вскоре троица напала на заявителя. Мужчину избили и забрали у него сумку с деньгами. Со слов самих задержанных – краденное они выкинули, а деньги потратили», — рассказали в пресс-службе.
Теперь в отношении задержанных возбуждены уголовные дела, санкции по которым могут составить до 7 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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