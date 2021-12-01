Происшествия
Трактор на полном ходу снес дорожные ограждения возле остановки в Севастополе
фото © Новости Крыма
Трактор врезался в дорожные ограждения в районе остановки общественного транспорта в Севастополе.
Как передает «Новый Севастополь», пользователи соцсетей опубликовали видео с ДТП.
«Вчера трактор чуть не сбил ребенка на Кожанова», – прокомментировали происшествие в группе «Подслушано в Севастополе» социальной сети «ВКонтакте».
На записи видно, как трактор выезжает с дороги на тротуар и сносит дорожные ограждения в районе остановки общественного транспорта «Улица Кожанова».
По словам заместителя руководителя пресс-службы УМВД России Марии Нажи, в ДТП никто не пострадал.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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