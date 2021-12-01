Трактор на полном ходу снес дорожные ограждения возле остановки в Севастополе

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Трактор врезался в дорожные ограждения в районе остановки общественного транспорта в Севастополе.

Как передает «Новый Севастополь», пользователи соцсетей опубликовали видео с ДТП.

«Вчера трактор чуть не сбил ребенка на Кожанова», – прокомментировали происшествие в группе «Подслушано в Севастополе» социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, как трактор выезжает с дороги на тротуар и сносит дорожные ограждения в районе остановки общественного транспорта «Улица Кожанова».

По словам заместителя руководителя пресс-службы УМВД России Марии Нажи, в ДТП никто не пострадал.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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