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Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

09:05 среда, 1 декабря 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © pravda.com.ua

За 30 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 439 случаев новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 629 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 873 человека, выздоровевших за весь период – 108 431.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Севастополя продлили антиковидные меры до февраля. Губернатор Севастополя продлил ограничения по коронавирусу в регионе до 31 января 2022 года.

Койки под коронавирусных больных заняты в Крыму на 78 процентов. Коечный фонд для больных коронавирусом пациентов сокращается в Крыму. Сейчас он заполнен на 78%, сообщил и.о. министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

Уже не хватает: в Алушту привезут три новых холодильника для хранения трупов. До конца текущего года для Алуштинской центральной городской больницы закупят три холодильные камеры для хранения трупов.

Более 12 тысяч крымчан имеют ВИЧ-положительный статус. По состоянию на 31 октября текущего года в Крыму зарегистрировано 12 тыс. 458 человек, живущих с ВИЧ инфекцией.

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