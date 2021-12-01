Сводка о новых заражениях в Крыму

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За 30 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 439 случаев новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 629 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 873 человека, выздоровевших за весь период – 108 431.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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