Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма смягчили коронавирусные ограничения ● Власти Севастополя продлили антиковидные меры до февраля ● Койки под коронавирусных больных заняты в Крыму на 78 процентов ● Сводка за сутки: Крым продолжает бить рекорды по смертности ● Первая партия вакцины от коронавируса для детей поступит в Крым в декабре
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © pravda.com.ua
За 30 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 439 случаев новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 629 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 873 человека, выздоровевших за весь период – 108 431.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Севастополя продлили антиковидные меры до февраля. Губернатор Севастополя продлил ограничения по коронавирусу в регионе до 31 января 2022 года.
Койки под коронавирусных больных заняты в Крыму на 78 процентов. Коечный фонд для больных коронавирусом пациентов сокращается в Крыму. Сейчас он заполнен на 78%, сообщил и.о. министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.
Уже не хватает: в Алушту привезут три новых холодильника для хранения трупов. До конца текущего года для Алуштинской центральной городской больницы закупят три холодильные камеры для хранения трупов.
Более 12 тысяч крымчан имеют ВИЧ-положительный статус. По состоянию на 31 октября текущего года в Крыму зарегистрировано 12 тыс. 458 человек, живущих с ВИЧ инфекцией.
Сводка о новых заражениях в Крыму
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