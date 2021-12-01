Власть
Свободу экономической зоны Севастополя ограничат
Для получения льгот свободной экономической зоны в Севастополе предполагается увеличить вдвое сумму вложений, а также сократить перечень сфер деятельности, на которые могут распространяться условия СЭЗ.
Соответствующий законопроект в первом чтении был принят Государственной Думой, сообщает Система обеспечения законодательной деятельности российского парламента.
В пояснительной записке к законопроекту № 1230464-7 «О внесении изменений в Федеральный закон „О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя«» говорится, что существует ряд объективных факторов для повышения требований.
В Правительстве РФ отмечают, что предельные значения дохода предпринимателей увеличились, цены на оборудование и материалы — тоже, а значит, размер требуемых капитальных вложений за первые три года для резидента СЭЗ можно увеличить вдвое — до 60 миллионов рублей. В случаях малых и средних предпринимателей — не менее 6 миллионов рублей.
Кроме того, предлагается наделить правительство Севастополя правом «в зависимости от экономической ситуации» устанавливать ограничения на отдельные виды деятельности резидентов СЭЗ — другими словами, стать резидентом свободной экономической зоны смогут не все.
Стоит отметить еще одно нововведение. Ранее расторжение договора об условиях деятельности компании в СЭЗ могло произойти как по соглашению сторон, так и по решению суда. Однако возврат полученных льгот и преференций вышедшим из СЭЗ участником предусматривался только по решению суда. Законопроект предусматривает расширение механизма проверок деятельности компании — резидента СЭЗ в части выполнения условий инвестиционного соглашения. Если в ходе таких проверок обнаруживаются нарушения, то правительство Севастополя может подать в суд, расторгнуть договор и запустить механизм возврата полученных бывшим резидентом СЭЗ льгот.
Источники среди резидентов СЭЗ и компаний, занимающихся юридической защитой деятельности внутри свободной экономической зоны, восприняли инновации без особого энтузиазма.
«Поток желающих вступить в СЭЗ и так не очень большой, и есть сомнения, что двукратный рост порога инвестиций оправдан в случае малого бизнеса. Также не до конца понятен новый механизм запуска проверок и их регламент — может оказаться, что у чиновников появится инструмент давления на бизнес. Угроза добиться возврата всех налоговых и других льгот — это серьезно для небольших предпринимателей», — сообщил руководитель одной из компаний — резидентов СЭЗ Севастополя.
В тексте использованы материалы: Форпост
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