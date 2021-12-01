Власть
Суд в Крыму оштрафовал компанию на 74 млн за невыполнение условий госконтракта
Суд по инициативе прокуратуры оштрафовал на 74 млн рублей строительную компанию, которая провалила выполнение контракта по реконструкции насосной станции Феодосийского водохранилища.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Установлено, что подрядная организация не выполнила в полном объеме и в установленный срок предусмотренные государственным контрактом работы по реконструкции насосной станции Феодосийского водохранилища. Сумма неисполненных обязательств по договору превысила 149 млн рублей», – говорится в сообщении.
Прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ – нарушение порядка заключения, изменения контракта.
«Суд признал подрядную организацию виновной в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 74 млн рублей. Постановление в законную силу не вступило», – уточнили в прокуратуре.
Контракт с недобросовестным подрядчиком расторгнут. Строительные работы продолжаются новым подрядчиком. Ход и результаты проведения реконструкции взяты на контроль в прокуратуре.
В январе 2020 года сообщалось, что реконструкцию гидротехнических сооружений Феодосийского водохранилища, используемых для подачи воды на коммунальные нужды Феодосии и Судака, будет проведена за 151 млн рублей. Подрядчиком была выбрана компания из Москвы ООО «ЭТК-Москва».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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